У Харкові прогриміли вибухи

Вранці 23 лютого в Харкові прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях.

У місцевих пабліках повідомляють про три вибухи. Офіційна інформація поки не надходила.

Нагадаємо, вчора українські прикордонники спільно з артилеристами ЗСУ знищили російську систему ППО в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, в неділю окупанти обстріляли Київський район Харкова.

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