У Харкові прогриміли вибухи
Фото: у Харкові лунають вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги (Getty Images)
Вранці 23 лютого в Харкові прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
У місцевих пабліках повідомляють про три вибухи. Офіційна інформація поки не надходила.
Нагадаємо, вчора українські прикордонники спільно з артилеристами ЗСУ знищили російську систему ППО в Харківській області.
Як повідомлялося раніше, в неділю окупанти обстріляли Київський район Харкова.
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