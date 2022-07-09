В Харькове прогремел мощный взрыв. Воздушной тревоги не объявляли

В Харькове сегодня местные жители услышали сильный взрыв. При этом воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.

Отметим, что по состоянию на 10:22 воздушной тревоги в Харькове и области не объявлено.

"Штаб обороны не зафиксировал обстрелов по Харькову в течение последних суток", - написал он в Telegram.

Напомним, ночь на 8 июля в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов. Но за день до этого противник массированно ударил по Немышлянскому району, повредив дома, гаражи и контейнеры. В результате обстрела погибли три человека.

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