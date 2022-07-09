У Харкові пролунав потужний вибух. Повітряної тривоги не оголошували

В Харкові сьогодні місцеві жителі почули сильний вибух. При цьому повітряної тривоги в місті та області оголошено не було.

Зазначимо, що станом на 10:22 повітряної тривоги в Харкові та області не оголошено.

"Штаб оборони не зафіксував обстрілів по Харкову протягом останньої доби", - написав він у Telegram.

Варто зазначити, що за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова вчора місто не піддалося ворожим атакам.

Нагадаємо, ніч на 8 липня у Харкові вперше за кілька тижнів пройшла без обстрілів. Але за день до цього противник масовано вдарив по Немишлянському району, пошкодивши будинки, гаражі та контейнери. Внаслідок обстрілу загинули троє осіб.

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