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В Харькове продолжаются обстрелы. Известно о пожарах в нескольких многоэтажках

Фото: в Харькове продолжаются обстрелы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают обстрелы северных районов Харькова. Известно о пожарах в нескольких многоэтажках на Салтовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Общественное.

Отмечается, что северные районы города 18 апреля постоянно находятся под обстрелами. Жители сообщают, что вражеские снаряды попали в несколько многоэтажек на Салтовке. В результате возникли пожары.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним, сегодня жителей Киевского района Харькова призвали оставаться в укрытиях через большую угрозу обстрелов оккупантами.

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Война России против УкраиныХарьков