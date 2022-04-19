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У Харкові продовжуються обстріли. Відомо про пожежі у кількох багатоповерхівках

Фото: у Харкові продовжуються обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують обстріли північних районів Харкова. Відомо про пожежі у кількох багатоповерхівках на Салтівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Суспільне.

Зазначається, що північні райони міста 18 квітня постійно знаходяться під обстрілами. Жителі повідомляють, що ворожі снаряди влучили у кілька багатоповерхівок на Салтівці. В результаті виникли пожежі.

Інформації про жертв та постраждалих поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні жителів Київського району Харкова закликали залишатися в укриттях через велику загрозу обстрілів окупантами.

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Війна Росії проти УкраїниХарків