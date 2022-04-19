В Харькове продолжаются обстрелы. Известно о пожарах в нескольких многоэтажках
Фото: в Харькове продолжаются обстрелы (Getty Images)
Российские оккупанты продолжают обстрелы северных районов Харькова. Известно о пожарах в нескольких многоэтажках на Салтовке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Общественное.
Отмечается, что северные районы города 18 апреля постоянно находятся под обстрелами. Жители сообщают, что вражеские снаряды попали в несколько многоэтажек на Салтовке. В результате возникли пожары.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Напомним, сегодня жителей Киевского района Харькова призвали оставаться в укрытиях через большую угрозу обстрелов оккупантами.
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