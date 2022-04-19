У Харкові продовжуються обстріли. Відомо про пожежі у кількох багатоповерхівках

Російські окупанти продовжують обстріли північних районів Харкова. Відомо про пожежі у кількох багатоповерхівках на Салтівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Суспільне .

Зазначається, що північні райони міста 18 квітня постійно знаходяться під обстрілами. Жителі повідомляють, що ворожі снаряди влучили у кілька багатоповерхівок на Салтівці. В результаті виникли пожежі.

Інформації про жертв та постраждалих поки що немає.