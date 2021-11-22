В Харькове призывают президента назначить главу ОГА

В Харькове призывают президента назначить главу облгосадминистрации в свете сообщений о росте военной угрозы со стороны Российской федерации, а также роста внутренних проблем в области, связанных с противостоянием разных политических и бизнес-группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление екс-депутата Харьковского облсовета Юрия Сапронова в Facebook .

По его словам, Харьковская область имеет стратегическое значение, в ней проживает около 3 млн человек, а расстояние от границы до административного центра области всего 38 км.

"В свете российских угроз и внутренних проблем, прошу Вас, не тяните с назначением губернатора области", - пишет Сапронов, отмечая, что его опыт сотрудничества с различными главами ОГА показывает, что нынешний временно и. о. главы Александр Скакун достаточно приемлемый вариант для области.

Он также отметил, что "с тех пор, когда Скакун зашел на должность временно и. о председателя ХОГА в Харькове абсолютно спокойно и демократично прошли выборы мэра, наладилась работа областного совета, возобновилось взаимодействие с ОТГ".