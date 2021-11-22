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У Харкові закликають президента призначити голову ОДА

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Харьків, Понеділок 22 листопада 2021 16:04
У Харкові закликають президента призначити голову ОДА Фото: у Харкові закликають Зеленського призначити голову ОДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові закликають президента призначити голову облдержадміністрації у світлі повідомлень про зростання військової загрози з боку Російської федерації, а також зростання внутрішніх проблем в області, пов'язаних із протистоянням різних політичних та бізнес-угруповань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-депутата Харківської облради Юрія Сапронова у Facebook.

За його словами, Харківська область має стратегічне значення, в ній проживає близько 3 млн осіб, а відстань від кордону до адміністративного центру області всього 38 км.

"У світлі російських загроз та внутрішніх проблем, прошу Вас, не тягніть із призначенням губернатора області", - пише Сапронов, зазначаючи, що його досвід співпраці з різними главами ОДА показує, що нинішній час. тимчасово в.о. голови Олександр Скакун досить прийнятний варіант для області.

Він також зазначив, що "з того часу, коли Скакун зайшов на посаду тимчасово в.о. голови ХОДА в Харкові абсолютно спокійно і демократично пройшли вибори мера, налагодилася робота обласної ради, відновилася взаємодія з ОТГ".

Нагадаємо, двома днями раніше з критикою кадрової політики у прикордонній Харківській області виступив харківський бізнесмен Олександр Давтян.

Як відомо, 11 серпня президент Володимир Зеленський призначив Олександра Скакуна тимчасовим в.о. голови Харківської ОДА. До цього менше року посаду обіймала Айна Тимчук.

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