В Харькове пожар на газопроводе в результате вражеских обстрелов

Российские военные попали в газопровод Харькова. Газ уже был перекрыт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Труха".

"Относительно зарева по всему Харькову - враги попали в газопровод. Газ перекрыли, но магистраль очень длинная и надо выгореть", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные нанесли ракетного удара по Днепру, в результате чего была уничтожена нефтебаза.

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