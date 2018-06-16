У Харкові поліція затримала наркокур’єра

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Харкові правоохоронці затримала наркокур’єра, у якого вилучили 36 пакунків з особливо небезпечною психотропною речовиною. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"14 червня близько 21:00 наряд патрульної поліції виявив у лісосмузі на вулиці Манченківській громадянина, який підозріло себе поводив. В ході огляду поліцейські виявили у 31-харків’янина наркотичні засоби", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці вилучили у зловмисника пристрій для вживання наркотику та 36 згортків з психотропними речовинами PVP.

За словами затриманого, він протягом місяця працював кур'єром в інтернет-магазині з розповсюдження наркотичних засобів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

#поліція_Харківщини #нарко У Харкові поліцейські затримали наркокур’єра У чоловіка вилучено 36 пакунків з особливо... Опубліковано Поліція Харківщини 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві викрили нарколабораторію із метамфетаміном на 1,5 млн гривень.