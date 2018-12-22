В Харькове полиция задержала мужчину из-за стрельбы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина пьяным стрелял у себя во дворе

В Харькове полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в Московском районе города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции области.

Как отмечается, в городе было ввдено специальный полицейский план "Гром". В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Сообщение о том, что по улице Волховской слышны звуки выстрелов, поступило в Московское отделение полиции сегодня около 18:15.

На место происшествия срочно отправились руководители областного ГУНП, Московского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы, спецподразделение "КОРД".

Предварительно установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного домовладения и начал стрелять в воздух из автоматического оружия.

Место происшествия было оцеплено правоохранителями. Во время проведения операции правоохранители вступили в переговоры с вооруженным мужчиной. Но на законные требования правоохранителей прекратить совершать правонарушение он не отреагировал, а наоборот, сделал выстрел в воздух. Спецназовцы провели необходимые мероприятия и задержали злоумышленника.

Сейчас он доставлен в Московский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Фото: задержание злоумышленника (hk.npu.gov.ru)

Напомним, в Киеве возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой. В результате драки пострадало двое человек, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места сотрудники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия.

Ранее сообщалось, что в Солом'янском районе Киева, 6 декабря 2018 года, произошла перестрелка возле супермаркета на вул. Сурикова.