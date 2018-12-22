У Харкові поліція затримала чоловіка через стрілянину

Чоловік п'яним стріляв у себе на подвір'ї
У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Московському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції області.
Як зазначається, у місті було ввдено спеціальний поліцейський план "Грім". В результаті події ніхто з громадян не постраждав.
Повідомлення про те, що по вулиці Волховській чутно звуки пострілів, надійшло до Московського відділу поліції сьогодні близько 18:15.
На місце події терміново вирушили керівники обласного ГУНП, Московського відділу поліції, працівники слідчо-оперативної групи, спецпідрозділ "КОРД".
Попередньо встановлено, що чоловік, знаходячись під впливом алкоголю, посварився із родичами, вибіг на подвір’я свого приватного домоволодіння та почав стріляти у повітря з автоматичної зброї.
Місце події було оточене правоохоронцями. Під час проведення операції правоохоронці вступили у перемовини із озброєним чоловіком. Але на законні вимоги правоохоронців припинити вчиняти правопорушення він не відреагував, а навпаки, зробив постріл у повітря. Спецпризначенці провели необхідні заходи та затримали зловмисника.
Зараз він доставлений до Московського відділу поліції для з’ясування усіх обставин події. Вирішується питання щодо відкриття за вказаним фактом кримінального провадження.
Фото: затримання зловмисника (hk.npu.gov.ua)
Нагадаємо, у Києві біля гуртожитку КПІ сталася бійка зі стріляниною. Внаслідок бійки постраждало двоє осіб, які звернулися за допомогою до медичного закладу. З місця працівники поліції вилучили гільзи із невстановленої зброї.
Раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі Києва, 6 грудня 2018 року, сталася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова.