У Харкові поліція затримала чоловіка через стрілянину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік п'яним стріляв у себе на подвір'ї

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Московському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції області.

Як зазначається, у місті було ввдено спеціальний поліцейський план "Грім". В результаті події ніхто з громадян не постраждав.

Повідомлення про те, що по вулиці Волховській чутно звуки пострілів, надійшло до Московського відділу поліції сьогодні близько 18:15.

На місце події терміново вирушили керівники обласного ГУНП, Московського відділу поліції, працівники слідчо-оперативної групи, спецпідрозділ "КОРД".

Попередньо встановлено, що чоловік, знаходячись під впливом алкоголю, посварився із родичами, вибіг на подвір’я свого приватного домоволодіння та почав стріляти у повітря з автоматичної зброї.

Місце події було оточене правоохоронцями. Під час проведення операції правоохоронці вступили у перемовини із озброєним чоловіком. Але на законні вимоги правоохоронців припинити вчиняти правопорушення він не відреагував, а навпаки, зробив постріл у повітря. Спецпризначенці провели необхідні заходи та затримали зловмисника.

Зараз він доставлений до Московського відділу поліції для з’ясування усіх обставин події. Вирішується питання щодо відкриття за вказаним фактом кримінального провадження.

Фото: затримання зловмисника (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві біля гуртожитку КПІ сталася бійка зі стріляниною. Внаслідок бійки постраждало двоє осіб, які звернулися за допомогою до медичного закладу. З місця працівники поліції вилучили гільзи із невстановленої зброї.

Раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі Києва, 6 грудня 2018 року, сталася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова.