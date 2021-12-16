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В Харькове полиция уничтожила партии наркотиков на 5 млн гривен

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Харьков, Четверг 16 декабря 2021 14:58
В Харькове полиция уничтожила партии наркотиков на 5 млн гривен Фото: полиция Харькова уничтожила сотни килограммов наркотиков (mvs.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Харькове правоохранители в рамках расследований уголовных производств изъяли и уничтожили наркотические средства. Стоимость ликвидированных веществ на черном рынке достигает 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам помощника начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслава Маркова, всего уничтожено 400 кг наркотиков и прекурсоров. Они утилизированы в соответствии с 180 судебными решениями.

Во время ликвидации запрещенных веществ присутствовала комиссия, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты. Также были представители общественной организации и средств массовой информации.

Фото: в Харькове полиция уничтожила 400 кг наркотиков (mvs.gov.ua)

"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать. Это не просто акт публичного уничтожения наркотиков, это лучший пример неотвратимости закона для лиц, вставших на преступный путь и торгующих смертью", - сказал Марков.

Процедуру утилизации оформили официальными актами и подтвердили подписями всех членов комиссии.

Напомним, правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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