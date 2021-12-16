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У Харкові поліція знищила партії наркотиків на 5 млн гривень

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Харків, Четвер 16 грудня 2021 14:58
У Харкові поліція знищила партії наркотиків на 5 млн гривень Фото: поліція Харкова знищила сотні кілограмів наркотиків (mvs.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У Харкові правоохоронці в рамках розслідувань кримінальних проваджень вилучили та знищили наркотичні засоби. Вартість ліквідованих речовин на чорному ринку сягає 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

За словами помічника начальника ГУНП у Харківській області В'ячеслава Маркова, всього знищено 400 кг наркотиків та прекурсорів. Вони утилізовані відповідно до 180 судових рішень.

Під час ліквідації заборонених речовин була присутня комісія, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти. Також були представники громадської організації та засобів масової інформації.

Фото: у Харкові поліція знищила 400 кг наркотиків (mvs.gov.ua)

"Ми максимально відкриті, нам нічого приховувати. Це не просто акт публічного знищення наркотиків, це найкращий приклад невідворотності закону для осіб, які стали на злочинний шлях і торгують смертю", - сказав Марков.

Процедуру утилізації оформили офіційними актами та підтвердили підписами всіх членів комісії.

Нагадаємо, правоохоронці затримали поліцейського Чугуївського райуправління у Харківській області, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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