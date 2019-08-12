В Харькове полиция проверяет информацию о массовом минировании

В Харькове полиция проверяет сообщение о минировании 52 объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, 12 августа пришло электронное письмо с информацией о минировании. В нем говорилось о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 21 жилом доме, 22 торговых центрах и 8 медицинских учреждениях.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Осмотр помещений и прилегающей территории продолжается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 августа в Харькове около 13:30 в полицию пришло электронное письмо с информацией о заминировании. В нем говорилось о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.

Как сообщало РБК-Украина, 2 августа в Черновцах в полицию поступило электронное письмо, в котором говорилось о минировании 200 объектов. В указанные объекты незамедлительно были направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехническая и кинологическая службы.