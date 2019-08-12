У Харкові поліція перевіряє інформацію про масове мінування

У Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування 52 об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, 12 серпня прийшов електронний лист з інформацією про мінування. У ньому говорилося про закладення вибухівки у приміщеннях аеропорту, 21 житловому будинку, 22 торговельних центрах та 8 медичних установах.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Огляд приміщень і прилеглої території триває.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 серпня в Харкові близько 13:30 в поліцію прийшов електронний лист з інформацією про замінування. У ньому говорилося про закладення вибухівки у приміщеннях аеропорту, 3 залізничних і 2 автостанцій, залізничного вокзалу, 3 станцій метрополітену, 4 житлових будинків і 3 державних установ.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 серпня в Чернівцях в поліцію надійшов електронний лист, в якому говорилося про мінування 200 об'єктів. До зазначених об'єктів негайно були направлені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічна та кінологічна служби.