В Харькове полиция проверяет информацию о массовом минировании

В Харькове полиция проверяет сообщение о минировании 17 объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, 7 августа около 13:30 в полиция пришло электронное письмо с информацией о минировании. В нем говорилось о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 авто станций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Осмотр помещений и прилегающей территории продолжается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 августа в Черновцах в полицию поступило электронное письмо, в котором говорилось о минировании 200 объектов. К указанным объектам немедленно были направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехническая и кинологическая службы.

Кроме того, 18 июля в полицию Харькова поступило сообщение о закладке взрывчатки в 5 отелях, 21 жилом доме, 22 торговых центрах и 8 медицинских учреждениях.

Также в Житомире неизвестный сообщил о минировании двух местных высших учебных заведений. Местные СМИ отмечали, что заминировали Житомирский политехнический университет и Житомирский медицинский институт. На месте происшествия работали сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники.