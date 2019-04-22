В Харькове полиция проверила еще пять сообщений о минировании

Полиция проверила сообщение о минировании 5 объектов в Харькове 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба отдела комуникации Харьковской области.

На территории Харьковского тракторного завода на Московском проспекте было осмотрено 4300 кв. метров площади здания и 11600 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 300 граждан.

На территории Южного железнодорожного вокзала правоохранители осмотрели 2500 кв. метров площади здания и 3200 тысяч кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1200 граждан.

В ресторане на улице Кромской осмотрено 5 тысяч кв. метров площади здания и 15000 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 15 граждан.

В школе на улице Плехановская от 4 тысяч кв. метров площади здания 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 3 человека.

В школе на улице Середньоуральской осмотрено 3600 тысяч кв. метров площади здания и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 6 граждан.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что сегодня в Харькове сообщили о минировании двух заводов и ресторана.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании.

Из этих сообщений 15 поступило в Харькове. В частности, вчера минировали аэропорт, два ТРЦ, девять отелей и три супермаркета. Там всего было эвакуировано 7600 граждан.