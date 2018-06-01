У Харкові поліція передала до суду справу за фактом привласнення співробітниками банку 4 млн гривень

Начальник одного з відділень разом зі співробітниками організував схему заволодіння коштами банку

У Харкові поліція завершила досудове розслідування і передала до суду звинувачення за фактом махінацій працівників банківської установи, які підозрюються у привласненні 4 млн гривень банку. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"Усього задокументовано 10 епізодів злочинної діяльності вказаних осіб. Діями зловмисників банку було завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 4 мільйонів гривень. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно підозрюваних накладено арешт", - сказано в повідомленні.

Так, слідство встановило, що протягом 2007-2008 років начальник одного з відділень банківської установи разом зі співробітниками відділення організував злочинну схему заволодіння коштами банку.

"Під виглядом надання громадянам коштів у кредит вони виготовляли підроблені документи. На їх підставі зловмисники від імені громадян отримували від банківської установи гроші", - відзначають у прокуратурі.

Так, розслідування у справі здійснювали слідчі відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП у Харківській області.

"Обвинувальний акт спрямований на розгляд в один із судів міста Харкова. Зловмисникам загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура розслідує можливе присвоєння посадовими особами державного "Ощадбанку" бюджетних коштів при здійсненні закупівель IT-обладнання.