В Харькове полиция изъяла марихуаны на более 27 млн гривен

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который перевозил около 110 кг марихуаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что автомобиль Renault Laguna полицейские остановили на перекрестке улиц Лагерная и Окружная. За рулем находился 46-летний мужчина.

"В ходе досмотра багажника автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 4 мешка с 220 полимерными свертками с каннабисом, изготовленного из элитных сортов конопли. Пакеты были расфасованы по 500 грамм в каждом", - говорится в сообщении.

Фото: полиция изъяла около 110 кг марихуаны (npu.gov.ru)

В гараже у мужчины правоохранители также нашли вакуматор и около 300 полимерных пакетов для вакуумной упаковки. Мужчину задержали, марихуану и другие находки изъяли и направили на исследование.

В Нацполиции отметили, что стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 27 млн гривен.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входили бывшие сотрудники полиции.

Напомним, в прошлом году в Министерстве здравоохранения допускали возможность, что в Верховной раде может появиться новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

В то же время, по словам главы МВД Арсена Авакова, для легализации марихуаны в Украине пока что нет ни законодательного процесса, ни процедуры.