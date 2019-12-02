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В Харькове задержали полицейского на взятке за закрытие уголовного дела

Новости » Общество     02.12.2019 - 18:37
В Харькове задержали полицейского на взятке за закрытие уголовного дела
Фото: задержание полицейского в Харькове (dbr.gov.ua)

Полицейский требовал 6 тысяч долларов за закрытие дела

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали сотрудника одного из районных отделов Национальной полиции в Харьковской области на получении взятки за закрытие уголовного дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что полицейский требовал 6 тысяч долларов от гражданина, подозреваемого в мошенничестве, за закрытие уголовного дела. Правоохранитель был задержан во время получения первой части взятки в размере 15 тысяч гривен.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. По факту открыто дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Полицейскому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ГБР сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением главному государственному инспектору отдела таможенного оформления поста "Краковец". Таможенник нанес ущерб государству в 1,93 млн гривен.

Также сообщалось, что ГБР разоблачило коррупционную схему в Службе безопасности Украины. В частности, руководство одного из департаментов СБУ требовали от 20 до 300 тыс. грн взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях.

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