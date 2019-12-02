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У Харкові затримали поліцейського на хабарі за закриття кримінальної справи

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 18:37
У Харкові затримали поліцейського на хабарі за закриття кримінальної справи
Фото: затримання поліцейського в Харкові (dbr.gov.ua)

Поліцейський вимагав 6 тисяч доларів за закриття справи

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали співробітника одного з районних відділів Національної поліції в Харківській області на отриманні хабара за закриття кримінальної справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Повідомляється, що поліцейський вимагав 6 тисяч доларів від громадянина, підозрюваного в шахрайстві, за закриття кримінальної справи. Правоохоронець був затриманий під час отримання першої частини хабара в розмірі 15 тисяч гривень.

На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. За фактом відкрито справу за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Поліцейському загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру у зловживанні службовим становищем головному державному інспектору відділу митного оформлення поста "Краковець". Митник завдав збитків державі в 1,93 млн гривень.

Також повідомлялося, що ДБР викрило корупційну схему в Службі безпеки України. зокрема, керівництво одного з департаментів СБУ вимагали від 20 до 300 тис. грн хабара від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення.

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