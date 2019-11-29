ГБР сообщило о подозрении главному инспектору таможни "Краковец"

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Таможенник внес недостоверные данные в базы данных, что нанесло ущерб бюджету в 1,93 млн гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением главному государственному инспектору отдела таможенного оформления поста "Краковец", который нанес ущерб государству в 1,93 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что таможенник внес в базу данных недостоверные сведения, что позволило заехать на территорию Украины автомобильному крану без уплаты таможенного платежа.

"В результате действий таможенника, государственный бюджет недополучил налоги в сумме 1,93 млн гривен", - рассказали в ГБР.

Чиновнику сообщили подозрение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (умышленное злоупотребление служебным положением с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам). Таможеннику грозит лишение свободы от трех до шести лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ГБР разоблачило и блокировало канал контрабанды на территорию Российской Федерации в Харьковской области. Было открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением.

Также сообщалось, что в Киевской области на взятке задержали должностное лицо Ирпенского отделения Вышгородской фискальной службы. Он получил от предпринимателя 2,5 тыс. долларов.