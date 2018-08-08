В Харькове в подвале жилого дома нашли боевой снаряд

Боевой знаряд нашли на улице Сухумской

Сегодня, 8 августа, в Харькове на улице Сухумской в подвале дома нашли боевой снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харькове.

В полиции сообщают, что мужчина заметил подозрительный предмет в подвальном помещении дома, где должен был проводить ремонтные работы.

"По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли боеприпас. Предварительно, он является выстрелом ручного гранатомета", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле жилого дома нашли гранату. Опасный предмет был обнаружен в цветнике возле жилого дома. Эксперты идентифицировали его как гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2. Боеприпас изъят и направлен для проведения экспертизы.

Также отметим, что в Одессе пытались взорвать сотрудницу полиции.

Задержанный решил поквитаться с бывшей женой-полицейским за помощью гранаты. К правоохранителям обратилась работница одного из областных отделов полиции. В своем заявлении женщина сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям.