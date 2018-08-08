У Харкові у підвалі житлового будинку знайшли бойовий снаряд

Бойовий знаряд знайшли на вулиці Сухумській

Сьогодні, 8 серпня, у Харкові на вулиці Сухумській у підвалі будинку знайшли бойовий снаряд. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харкові.

У поліції повідомляють, що чоловік помітив підозрілий предмет у підвальному приміщенні будинку, де мав проводити ремонтні роботи.

"За вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП. Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та вилучили боєприпас. Попередньо, він є пострілом для ручного гранатомету", - йдеться у повідомленні.

Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події.

Раніше повідомлялось, що у Харкові біля житлового будинку знайшли гранату. Небезпечний предмет виявили у квітнику біля житлового будинку. Експерти ідентифікували його як гранату РГД-5 із запалом УЗГРМ-2. Боєприпас вилучений та направлений для проведення експертизи.

Також відзначимо, що в Одесі намагалися підірвати співробітницю поліції.

Затриманий вирішив поквитатися з колишньою дружиною-поліцейською за допомогою гранати. До правоохоронців звернулася працівниця одного з обласних відділів поліції. У своїй заяві жінка повідомила, що протягом тривалого часу колишній чоловік переслідує її, погрожуючи розправою їй, її родині та дітям.