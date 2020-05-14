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У Харкові підірвали банкомат

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 11:43
У Харкові підірвали банкомат
Фото: місце підриву банкомата в Харкові (hk.npu.gov.ua)

Біля банкомату були розкидані касети і 200-гривневі купюри

У Харкові вранці, 14 травня, невідомі підірвали банкомат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Повідомляється, що вибух стався в банкоматі, розташованому в міні-маркеті по вулиці Киргизькій близько 4:30 ранку. Поруч з місцем інциденту були розкидані касети і гроші номіналом 200 гривень.

"Слідчі вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років. Всі обставини встановлюються", - повідомили в поліції.

В результаті події ніхто не постраждав. Сума завданого збитку встановлюється.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Броварах невідомі підірвали відділення банку "ТАС". В результаті вибуху будівля було серйозно пошкоджено.

Також РБК-Україна писало, що 26 квітня вночі невідомі здійснили підрив банкомату в Московському районі Харкова. Зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ХарківХарківподрывбанкомат
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