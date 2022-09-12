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У Харкові перед оголошенням тривоги прогримів вибух

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Харків, Понеділок 12 вересня 2022 13:15
У Харкові перед оголошенням тривоги прогримів вибух Фото: у Харкові перед оголошенням тривоги прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 12 вересня, в Харкові перед тим як оголосили повітряну тривогу прогримів вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Перед оголошенням тривоги харків'яни чули вибух", - йдеться в повідомленні.

На даний момент ніякої офіційної інформації про вибух не було.

Оновлено (13:16)

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова знаходитися в укриттях.

"До уваги харків'ян: перебуваєте в укриттях! Окупанти завдали удару по Харкову. Інформація про постраждалих уточнюється. Не ігноруйте сигнали тривоги!"- написав він в Telegram.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.

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Харків Вибух Війна Росії проти України
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