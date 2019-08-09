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В Харькове отстранили полицейского, который избил пенсионера в трамвае

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 23:36
В Харькове отстранили полицейского, который избил пенсионера в трамвае
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство"

В Харькове от выполнения служебных обязанностей отстранили полицейского, который 7 августа избил пенсионера в трамвае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Правонарушителем оказался участковый офицер Слободского отдела полиции. На момент происшествия он находился в гражданской одежде, без огнестрельного оружия.

Сообщается, что заявление об инциденте было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции, по материалам которого следственные подразделения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день материалы уголовного производства для решения подследственности были направлены в прокуратуру Харьковской области. После этого было начато служебное расследование по поводу действий работника. На время его проведения участковый отстранен от исполнения своих функциональных обязанностей.

"По результатам служебной проверки, если факт инцидента найдет свое подтверждение, руководством областного главка полиции будет принято решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из рядов Национальной полиции Украины", - отметили в пресс-службе полиции.

Обстоятельства инцидента выясняет Государственное бюро расследований (ГБР).

Ранее сообщалось, что конфликт возник, по словам пенсионера, когда молодой полицейский занял место для людей с инвалидностью. Его попросили уступить место пожилой женщине, на что полицейский ответил нецензурной бранью, а затем ударил в лицо пенсионера.

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области нетрезвый полицейский за рулем автомобиля сбил женщину-пешехода.

 

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