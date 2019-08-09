У Харкові відсторонили поліцейського, який побив пенсіонера в трамваї

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство"

У Харкові від виконання службових обов'язків відсторонили поліцейського, який 7 серпня побив у трамваї пенсіонера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Правопорушником виявився дільничний офіцер Слобідського відділу поліції. На момент події він знаходився у цивільному одязі, без вогнепальної зброї.

Повідомляється, що заява про інцидент була зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції, за матеріалами якої слідчі підрозділу відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наступного дня матеріали кримінального провадження для вирішення підслідності були направлені до прокуратури Харківської області. Після цього було розпочато службове розслідування з приводу дій працівника. На час його проведення дільничний відсторонений від виконання своїх функціональних обов’язків.

"За результатами службової перевірки, якщо факт інциденту знайде своє підтвердження, керівництвом обласного главку поліції буде прийнято рішення щодо притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з лав Національної поліції України", - зазначили у прес-службі поліції.

Обставини інциденту з'ясовує Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше повідомлялося, що конфлікт виник, зі слів пенсіонера, коли молодий поліцейський зайняв місце для людей з інвалідністю. Його попросили поступитися місцем літній жінці, на що поліцейський відповів нецензурною лайкою, а потім вдарив в обличчя пенсіонера.

РБК-Україна писало, що у місті Кам’янсько-Дніпровському Запорізької області нетверезий поліцейський за кермом автомобіля збив жінку-пішохода.