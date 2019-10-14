В Харькове открыли памятник защитникам Украины, - Светличная

В Харькове открыли памятник защитникам Украины. В открытии монумента приняла участие руководительница области Юлия Светличная, сообщает официальный сайт Харьковской облгосадминистрации.

В мероприятии по случаю Дня Защитника Украины вместе с украинскими военными, ветеранами АТО и ООС, семьями погибших героев, волонтерами и представителями общественности приняла участие глава ХОГА Юлия Светличная.

"Сегодня - святой день. И не только потому, что верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, которая всегда оберегала наших защитников. Но и потому, что сегодня мы отмечаем подвиги всех тех, у кого Украина - в сердце, в душе, кто каждый день реальными делами защищает Украину", - сказала руководитель области, обращаясь к присутствующим на мероприятии.

Светличная поблагодарила всех военных и ветеранов, которые собрались на площади Защитников Украины 14 октября, и всех тех, кто прямо сейчас находится на востоке страны. Память погибших защитников Украины почтили минутой молчания.

"Наш совместный проект с ветеранами АТО/ООС, который мы начали три года назад. Сразу говорила - каким быть памятнику решать нашим ветеранам. Они нашли решение, мы поддержали и сегодня Харьков получил монумент, который давно заслуживает", - написала Светличная на своей странице в Facebook.

Объявляя об открытии монумента защитникам Украины, глава ХОГА подчеркнула: "Этот монумент свидетельствует о большой благодарности всем, кто защищал и защищает - с оружием или без оружия - Украину. Кто живет Украиной. Давайте пожелаем всем защитникам Украины всегда возвращаться домой живыми. Мы вместе с вашими семьями и близкими каждый день верим в вас и поддерживаем. Знайте это! Вы нас вдохновляете, даете нам силы. Спасибо защитникам Украины. Слава Украине!".

Окончательный вид монумента защитникам Украины утвердили во время общественных слушаний, которые состоялись в 2018 году в областном военкомате. Тогда в обсуждении приняли участие представители военных комиссариатов, участники АТО (ООС) и боевые офицеры. Строительные работы начались в июне этого года. Над идеей монумента архитекторы и скульпторы работали совместно с представителями общественных организаций, объединяющих ветеранов АТО и ООС.

Основной элемент монумента - это куб, самая крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину - целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери - и об этих потерях нам говорит отсутствующая часть куба. Это утраченные жизни и временно утраченные территории. Но эти части все же остались рядом и вынесены на плац в виде 14 металлических стел. Такое количество символизирует 2014 год, когда началась АТО.

Имен погибших на монументе нет. Однако на железных колоннах все же есть текст - строки произведения Владимира Сосюры "Любіть Україну", а на самом кубе - надпись "Герої не вмирають!".