У Харкові відкрили пам'ятник захисникам України, - Світлична

У Харкові відкрили пам'ятник захисникам України. У відкритті монумента взяла участь керівник області Юлія Світлична, повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

У заході з нагоди Дня Захисника України разом з українськими військовими, ветеранами АТО і ООС, сім'ями загиблих героїв, волонтерами та представниками громадськості взяла участь голова ХОДА Юлія Світлична.

"Сьогодні - святий день. І не тільки тому, що віруючі відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, яка завжди оберігала наших захисників. Але і тому, що сьогодні ми відзначаємо подвиги всіх тих, у кого Україна - в серці, в душі, хто щодня реальними справами захищає Україну", - сказала керівник області, звертаючись до присутніх на заході.

Світлична подякувала всім військовим і ветеранам, які зібралися на площі Захисників України 14 жовтня, і всім тим, хто прямо зараз знаходиться на сході країни. Пам'ять загиблих захисників України вшанували хвилиною мовчання.

"Наш спільний проект з ветеранами АТО/ООС, який ми почали три роки тому. Відразу говорила - яким бути пам'ятнику вирішувати нашим ветеранам. Вони знайшли рішення, ми підтримали й сьогодні Харків отримав монумент, який давно заслуговує", - написала Світлична на своїй сторінці в Facebook.

Оголошуючи про відкриття монумента захисникам України, голова ХОДА наголосила: "Цей монумент свідчить про велику вдячність усім, хто захищав і захищає - зі зброєю або без зброї - Україну. Хто живе Україною. Давайте побажаємо всім захисникам України завжди повертатися додому живими. Ми разом з вашими родинами та близькими кожен день віримо у вас та підтримуємо. Знайте це! Ви надихаєте нас, даєте нам сили. Спасибі захисникам України. Слава Україні!".

Остаточний вигляд монумента захисникам України затвердили під час громадських слухань, які відбулися в 2018 році в обласному військкоматі. Тоді в обговоренні взяли участь представники військових комісаріатів, учасники АТО (ООС) і бойові офіцери. Будівельні роботи почалися в червні цього року. Над ідеєю монумента архітектори і скульптори працювали спільно з представниками громадських організацій, які об'єднують ветеранів АТО і ООС.

Основний елемент монумента - це куб, найміцніша геометрична фігура. Він символізує Україну - цілісну і потужну державу, яка понесла важкі втрати - і про ці втрати нам говорить відсутня частина куба. Це втрачені життя і тимчасово втрачені території. Але ці частини все ж залишилися поруч і винесені на плац у вигляді 14 металевих стел. Така кількість символізує 2014 рік, коли почалася АТО.

Імен загиблих на монументі немає. Однак на залізних колонах все ж є текст - рядки твору Володимира Сосюри "Любіть Україну", а на самому кубі - напис "Герої не вмирають!".