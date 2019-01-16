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У Харкові відкрили справу через напад на офіцера поліції

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 13:53
У Харкові відкрили справу через напад на офіцера поліції
Фото: місце нападу (hk.npu.gov.ua)

На офіцера напали двоє невідомих, коли він виходив з під'їзд

У Харкові за фактом нападу двох невідомих у масках зі зброєю на офіцера Департаменту карного розшуку Нацполіції відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Харькова.

Поліція відкрила справу за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, 16 січня двоє невідомих у балаклавах скоїли напад на офіцера поліції, в результаті чого поліцейський отримав поранення голови та шиї. Поліцейский виходив з під’їзду, коли до нього підійшли двоє невідомих. Нападники вдарили чоловіка та зробили декілька пострілів із в область голови, після чого негайно зникли з місця події на автомобілі. У місті був введений план "Сирена".

Заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, у свою чергу, заявив, що поліція знає ім’я замовника

До цього у жовтні у Луганській області затримали чоловіка, який з ножем напав на поліцейських. 25-річний чоловік напав з ножем на поліцейських, які намагалися врятувати від нього перелякану жінку. 

Також 17 квітня 2018 року у Черкасах чоловік з ножем напав на поліцейських, в результаті чого постраждали три правоохоронця.

 

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