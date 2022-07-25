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В Харькове на остановках появятся бомбоубежища

Фото: в Харькове на остановках появятся бомбоубежища (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове, из-за недавних обстрелов по остановкам общественного транспорта, планируют построить дополнительные железобетонные бомбоубежища.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

"В течение 2-3 недель в Харькове начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены прежде всего - на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев", - пишет Терехов.

По словам мэра, это будут железобетонные конструкции, которые будут размещать рядом с остановками. В случае угрозы обстрела, горожане смогут скрыться и переждать воздушную тревогу.

В то же время такие укрытия есть и в Израиле.

"И они показывают себя эффективными касаемо защиты от снарядов и разлета осколков", - добавляет мэр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове горожан призвали отказаться от общественного транспорта каждое утро и пользоваться метро.

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