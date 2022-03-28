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В Харькове оккупанты снова обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов"

Фото: оккупанты обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове в понедельник, 28 марта, под обстрелы российских оккупантов вновь попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Здания и инфраструктура, которые расположены на территории Харьковского физико-технического института, подверглись разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования.

"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 28.03.2022 года примерно в 14:00 ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы. В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны РФ здания и инфраструктура, которые расположены на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), подверглись серьезным повреждениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Продолжение ее бомбардировки или обстрелов могут привести к тяжелым последствиям по загрязнению прилегающих территорий.

Напомним, вчера российские военные также обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове.

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