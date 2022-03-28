В Харкові окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів"

У Харкові у понеділок, 28 березня, під обстріли російських окупантів знову потрапила ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Будівлі та інфраструктура, які розташовані на території Харківського фізико-технічного інституту, зазнали руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції ядерного регулювання.

"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 28.03.2022 року приблизно о 14:00 ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли. В результаті чергового акту ядерного тероризму з боку РФ будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ (у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Продовження її бомбардування чи обстрілів можуть призвести до тяжких наслідків із забруднення прилеглих територій.