Оккупанты в очередной раз обстреляли исследовательскую ядерную установку в Харькове
Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове в очередной раз попала под российские обстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.
В частности, установка, расположенная на базе Харьковского физико-технического института в районе Пятихаток, попала под обстрелы 26 марта.
"Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", - говорится в сообщении.
Также в инспекции отметили, что установка не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области украинские защитники отбили атаку вертолетов российской армии.
Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.
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