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В Харькове один из кандидатов в мэры вышел из избирательной гонки

Автор: Валерия Полищук

Кандидат в мэры Харькова, депутат Харьковского облсовета Валерий Говоров принял решение снять свою кандидатуру. Его заявление теперь рассмотрит территориальная избирательная комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Объектив".

"Да, (Валерий Говоров, - ред.) написал заявление, что отказывается от баллотирования и не будет выдвигаться на пост городского головы Харькова. Теперь территориальная избирательная комиссия в течение 3 дней должна рассмотреть его заявление и вынести постановление, что Говоров не является кандидатом", - сообщила член рабочей группы Харьковской ТИК Екатерина Поп.

По ее словам, заявление от Говорова в ТИК поступило вчера, 4 октября.

Напомним, на выборы в мэры Харькова зарегистрировали 13 кандидатов. Однако, учитывая, что Говоров снял свою кандидатуру, кандидатов за кресло мэра осталось 12.

Отметим, в Харькове 31 октября пройдут выборы мэра. Сама кампания официально началась менее трех недель назад, но ее фавориты были известны задолго до старта.

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Выборы в Харькове