В Харькове объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Труха.

Напомним, в Харьковской области за время войны с Россией от ранений в результате артобстрелов и боевых действий погибли 188 людей. Среди них 122 гражданских, в том числе 5 детей.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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