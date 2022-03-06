В Харькове объявлена воздушная тревога и слышны взрывы
Фото: россияне бомбят Харьков (GettyImages)
В Харькове объявили воздушную тревогу. В городе слышны взрывы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Труха.
В сети появилось видео взрывов.
Напомним, в Харьковской области за время войны с Россией от ранений в результате артобстрелов и боевых действий погибли 188 людей. Среди них 122 гражданских, в том числе 5 детей.
Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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