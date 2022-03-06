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В Харькове объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

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Харьков, Воскресенье 06 марта 2022 23:59
В Харькове объявлена воздушная тревога и слышны взрывы Фото: россияне бомбят Харьков (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове объявили воздушную тревогу. В городе слышны взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Труха.

В сети появилось видео взрывов.

Напомним, в Харьковской области за время войны с Россией от ранений в результате артобстрелов и боевых действий погибли 188 людей. Среди них 122 гражданских, в том числе 5 детей.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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