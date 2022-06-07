В Харкові обстріляли стадіон "Металіст": яка ситуація в місті та області зараз
По даним на вівторок, 7 червня, російські військові обстріляли з РСЗВ Київський та Слобідський райони Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"В Харкові був обстріляний стадіон "Металіст" та інфраструктура Київського району. Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі", - розповів він.
За словами Синєгубова, рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 3 особи.
Що стосується обстрілів області, то в с. Дергачі під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа.
"В с. Слобожанське Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів. Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава", - каже голова регіону.
Синєгубов додав, що в м. Дергачі 1 людина загинула, 2 отримали поранення. В с. Чорноглазівка Богодухівського району 1 людина загинула. В Ізюмському районі - 1 поранений. В селі Уди Богодухівського району 1 поранений. Загалом за добу в області 2 загиблих, 7 поранених.
Як повідомлялось, у Чугуївському районі Харківської області російські окупанти обстріляли пошкоджений газопровід. Влада попросила жителів району самостійно перекрити крани перед газовими приладами.
Крім того, супутник зафіксував спроби російських військ звести понтонну переправу біля селища Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Нею планують скористатися для просування на Ізюмському напрямі.
Відзначимо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.