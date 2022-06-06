ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне возвели временную переправу в Харьковской области: спутниковые снимки

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 18:15
Россияне возвели временную переправу в Харьковской области: спутниковые снимки Иллюстративное фото ("Спутник")
Автор: Иван Носальский

Спутник зафиксировал попытки российских войск возвести понтонную переправу возле поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Ею планируют воспользоваться для продвижения на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Отмечается, что на юге от поселка Купянск-Узловой оккупанты намереваются возвести понтонно-железнодорожную переправу через реку Оскол. Возле моста начали строить дорогу.

Возле недостроенного понтонного моста была замечена строительная и военная техника России.

Стоит заметить, что, по данным Генштаба, россияне в Харьковской области начали восстанавливать транспортную инфраструктуру и возводят временные переправы через местные реки.

Направление, по которому строят дорогу и временный мост, ведет к региональной трассе Р-79, уходящей от российской границы в сторону оккупированного города Изюма.

Россияне возвели временную переправу в Харьковской области: спутниковые снимкиВозведение временного моста в Харьковской области, спутниковые снимки (radiosvoboda.org)

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью