Россияне возвели временную переправу в Харьковской области: спутниковые снимки
Спутник зафиксировал попытки российских войск возвести понтонную переправу возле поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Ею планируют воспользоваться для продвижения на Изюмском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".
Отмечается, что на юге от поселка Купянск-Узловой оккупанты намереваются возвести понтонно-железнодорожную переправу через реку Оскол. Возле моста начали строить дорогу.
Возле недостроенного понтонного моста была замечена строительная и военная техника России.
Стоит заметить, что, по данным Генштаба, россияне в Харьковской области начали восстанавливать транспортную инфраструктуру и возводят временные переправы через местные реки.
Направление, по которому строят дорогу и временный мост, ведет к региональной трассе Р-79, уходящей от российской границы в сторону оккупированного города Изюма.
Возведение временного моста в Харьковской области, спутниковые снимки (radiosvoboda.org)
Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.
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