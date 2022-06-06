Россияне возвели временную переправу в Харьковской области: спутниковые снимки

Спутник зафиксировал попытки российских войск возвести понтонную переправу возле поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Ею планируют воспользоваться для продвижения на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Отмечается, что на юге от поселка Купянск-Узловой оккупанты намереваются возвести понтонно-железнодорожную переправу через реку Оскол. Возле моста начали строить дорогу. Возле недостроенного понтонного моста была замечена строительная и военная техника России. Стоит заметить, что, по данным Генштаба, россияне в Харьковской области начали восстанавливать транспортную инфраструктуру и возводят временные переправы через местные реки. Направление, по которому строят дорогу и временный мост, ведет к региональной трассе Р-79, уходящей от российской границы в сторону оккупированного города Изюма. Возведение временного моста в Харьковской области, спутниковые снимки (radiosvoboda.org)