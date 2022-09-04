UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове из-за обстрела произошел масштабный пожар в ресторане

Фото: В Харькове из-за обстрела произошел масштабный пожар в ресторане (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Валерия Полищук

В Киевском районе Харькова в результате российского обстрела произошел масштабный пожар на территории ресторанного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

"Ночью Харьков получил очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Одна из вражеских ракет попала в ресторанный комплекс Киевского района города", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что все застройки ресторана были построены из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса.

В результате пожар возник в двух основных зданиях и летнем павильоне на общей площади 2200 кв.

"К ликвидации пожара было задействовано 8 пожарных автоцистерн, пожарно-спасательный автомобиль первой помощи и около 50 человек личного состава ГСЧС. Основная задача спасателей заключалась в предотвращении дальнейшего распространения огня на соседние застройки и лесной массив", - говорится в сообщении.

Фото: В Харькове из-за обстрела произошел масштабный пожар в ресторане (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, в ночь на 4 сентября в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковПожарВойна России против Украины