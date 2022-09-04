"Вночі Харків отримав черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила в ресторанний комплекс Київського району міста", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники повідомили, що всі забудови ресторану були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, що охопила майже всю територію комплексу.

В результаті пожежа виникла у двох основних будівлях і літньому павільйоні на загальній площі 2200 кв.

"До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 осіб особового складу ДСНС. Основне завдання рятувальників полягало в запобіганні подальшого поширення вогню на сусідні забудови і лісовий масив", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Харкові через обстріл сталася масштабна пожежа в ресторані (facebook.com/MNSKHARKIV)

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

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