У Київському районі Харкова в результаті російського обстрілу сталася масштабна пожежа на території ресторанного комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Харківській області в Facebook.
"Вночі Харків отримав черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила в ресторанний комплекс Київського району міста", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники повідомили, що всі забудови ресторану були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, що охопила майже всю територію комплексу.
В результаті пожежа виникла у двох основних будівлях і літньому павільйоні на загальній площі 2200 кв.
"До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 осіб особового складу ДСНС. Основне завдання рятувальників полягало в запобіганні подальшого поширення вогню на сусідні забудови і лісовий масив", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Харкові через обстріл сталася масштабна пожежа в ресторані (facebook.com/MNSKHARKIV)
Нагадаємо, в ніч на 4 вересня у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
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