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В Харькове под обстрел оккупантов попала команда CNN

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Харьков, Среда 13 апреля 2022 15:37
В Харькове под обстрел оккупантов попала команда CNN Фото: последствия обстрелов Харькова (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Команда телеканала CNN попала под обстрел российских оккупантов в Харькове. Украинские военные предупредили журналистов, чтобы они отошли в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает телеканал, команда попала под обстрел в жилом районе Салтовка на северо-востоке Харькова, вдоль трассы Е40. Группа находилась в этом месте, когда со стороны оккупантов усилился огонь.

Взрывы снарядов и огонь из стрелкового оружия были уже слышны, прежде чем украинские военные предупредили журналистов, чтобы они отошли в более безопасное место. О пострадавших среди команды телеканала не сообщается.

Напомним, сегодня, 13 апреля, оккупанты наносят массированные удары по районам Харькова. Известно о взрывах на Салтовке, 602-м микрорайоне и других жилых массивах города.

Отметим, при отражении сегодняшнего налета на Харьков украинские силы противовоздушной обороны сбили два российских самолета.

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