У Харкові під обстріл окупантів потрапила команда CNN
Команда телеканалу CNN потрапила під обстріл російських окупантів у Харкові. Українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в безпечне місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначає телеканал, команда потрапила під обстріл в житловому районі Салтівка на північному сході Харкова, уздовж траси Е40. Група перебувала в цьому місці, коли з боку окупантів посилився вогонь.
Вибухи снарядів і вогонь зі стрілецької зброї були вже чутні, перш ніж українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в більш безпечне місце. Про постраждалих серед команди телеканалу не повідомляється.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, окупанти завдають масованих ударів по районах Харкова. Відомо про вибухи на Салтівці, 602-му мікрорайоні та інших житлових масивах міста.
Відзначимо, при відображенні сьогоднішнього нальоту на Харків українські сили протиповітряної оборони збили два російські літаки.
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