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У Харкові під обстріл окупантів потрапила команда CNN

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Харків, Середа 13 квітня 2022 15:37
У Харкові під обстріл окупантів потрапила команда CNN Фото: наслідки обстрілів Харкова (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Команда телеканалу CNN потрапила під обстріл російських окупантів у Харкові. Українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає телеканал, команда потрапила під обстріл в житловому районі Салтівка на північному сході Харкова, уздовж траси Е40. Група перебувала в цьому місці, коли з боку окупантів посилився вогонь.

Вибухи снарядів і вогонь зі стрілецької зброї були вже чутні, перш ніж українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в більш безпечне місце. Про постраждалих серед команди телеканалу не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, окупанти завдають масованих ударів по районах Харкова. Відомо про вибухи на Салтівці, 602-му мікрорайоні та інших житлових масивах міста.

Відзначимо, при відображенні сьогоднішнього нальоту на Харків українські сили протиповітряної оборони збили два російські літаки.

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