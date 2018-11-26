В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат

Фото: в Харькове неизвестные взорвали банкомат (hk.npu.gov.ua)

Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается

В Харькове сегодня ночью, 26 ноября, неизвестные взорвали банкомат на улице Академика Богомольца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, правоохранителям сообщили о происшествии в 14-этажке на улице Академика Богомольца после трех часов ночи. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную организованную группировку, участники которой похищали деньги через взлом автоматизированных систем банковских терминалов.

Также сообщалось, что в Киеве двоим злоумышленникам, которые под видом обмена валюты завладели 45 тыс. долларами, объявили о подозрении.