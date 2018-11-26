ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 13:18
В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат
Фото: в Харькове неизвестные взорвали банкомат (hk.npu.gov.ua)

Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается

В Харькове сегодня ночью, 26 ноября, неизвестные взорвали банкомат на улице Академика Богомольца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, правоохранителям сообщили о происшествии в 14-этажке на улице Академика Богомольца после трех часов ночи. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.

 

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную организованную группировку, участники которой похищали деньги через взлом автоматизированных систем банковских терминалов.

Также сообщалось, что в Киеве двоим злоумышленникам, которые под видом обмена валюты завладели 45 тыс. долларами, объявили о подозрении.

В Харькове активисты пикетируют консульство РФ из-за ситуации в Азовском море В Харькове водитель совершил наезд на женщину-пешехода
Новости Украины Харьковполиция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь