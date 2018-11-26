У Харкові вночі невідомі підірвали банкомат

Фото: у Харкові невідомі підірвали банкомат (hk.npu.gov.ua)

Сума грошових коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється

У Харкові сьогодні вночі, 26 листопада, невідомі підірвали банкомат на вулиці Академіка Богомольця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, правоохоронцям повідомили про подію у 14-поверхівці на вулиці Академіка Богомольця після третьої години ночі. В результаті події ніхто не постраждав. За попередніми даними, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.

Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Сума грошових коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється.

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили міжрегіональне організоване угруповання, учасники якого викрадали гроші через зламування автоматизованих систем банківських терміналів.

Також повідомлялося, що у Києві двом зловмисникам, які під виглядом обміну валюти заволоділи 45 тис. доларами, оголосили про підозру.