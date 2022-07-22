В Харькове неспокойная ночь: слышны взрывы и звучит воздушная тревога
Фото: в Харькове прогремели взрывы во время сигнала воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове ночью снова неспокойно, гремят взрывы и звучит сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне"..
Жителей просят оставаться в укрытиях.
В области также объявлена воздушная тревога.
Напомним, вчера утром оккупанты обстреляли Харьков из "Ураганов", попав в гражданские объекты города.
В результате атаки повреждены авто, торговые павильоны, жилой дом и общественный транспорт.
Жителям Харькова дали рекомендации из-за обстрелов.