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В Харькове неспокойная ночь: слышны взрывы и звучит воздушная тревога

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Харьков, Пятница 22 июля 2022 02:18
В Харькове неспокойная ночь: слышны взрывы и звучит воздушная тревога Фото: в Харькове прогремели взрывы во время сигнала воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове ночью снова неспокойно, гремят взрывы и звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне"..

Жителей просят оставаться в укрытиях.

В области также объявлена воздушная тревога.

Напомним, вчера утром оккупанты обстреляли Харьков из "Ураганов", попав в гражданские объекты города.

В результате атаки повреждены авто, торговые павильоны, жилой дом и общественный транспорт.

Жителям Харькова дали рекомендации из-за обстрелов.

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