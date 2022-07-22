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У Харкові неспокійна ніч: чутні вибухи і звучить повітряна тривога

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Харків, П'ятниця 22 липня 2022 02:18
У Харкові неспокійна ніч: чутні вибухи і звучить повітряна тривога Фото: у Харкові прогриміли вибухи під час сигналу повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові вночі знову неспокійно, гримлять вибухи і звучить сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне"..

Жителів просять залишатися в укриттях.

В області також оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, вчора вранці окупанти обстріляли Харків з "ураганів", потрапивши в цивільні об'єкти міста.

В результаті атаки пошкоджено авто, торгові павільйони, житловий будинок та громадський транспорт.

Жителям Харкова дали рекомендації через обстріли.

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