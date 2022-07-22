У Харкові неспокійна ніч: чутні вибухи і звучить повітряна тривога
Фото: у Харкові прогриміли вибухи під час сигналу повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Харкові вночі знову неспокійно, гримлять вибухи і звучить сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне"..
Жителів просять залишатися в укриттях.
В області також оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, вчора вранці окупанти обстріляли Харків з "ураганів", потрапивши в цивільні об'єкти міста.
В результаті атаки пошкоджено авто, торгові павільйони, житловий будинок та громадський транспорт.
Жителям Харкова дали рекомендації через обстріли.